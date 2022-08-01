Україна отримала додаткові американські системи HIMARS - міністр оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. До України прибули ще 4 американські реактивні системи залпового вогню HIMARS. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише УНН.
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"Ще 4 HIMARS прибули до України. Я вдячний президенту США Джо Байдену, міністру оборони США Ллойду Остіну III та американському народу за зміцнення української армії. Ми довели, що вміємо поводитися з цією зброєю. Звук залпу HIMARS став хітом цього літа на передовій!" - зазначив Резніков у Twitter.
Доповнення
23 червня Резніков повідомив, що перші американські реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули до України.