Україна отримала додаткові американські системи HIMARS - міністр оборони

Цитата

"Ще 4 HIMARS прибули до України. Я вдячний президенту США Джо Байдену, міністру оборони США Ллойду Остіну III та американському народу за зміцнення української армії. Ми довели, що вміємо поводитися з цією зброєю. Звук залпу HIMARS став хітом цього літа на передовій!" - зазначив Резніков у Twitter.

Доповнення

23 червня Резніков повідомив, що перші американські реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули до України.