Украина получила дополнительные американские системы HIMARS - министр обороны

Цитата

"Еще 4 HIMARS прибыли в Украину. Я благодарен президенту США Джо Байдену, министру обороны США Ллойду Остину III и американскому народу за укрепление украинской армии. Мы доказали, что умеем обращаться с этим оружием. Звук залпа HIMARS стал хитом этим летом на передовой!" – отметил Резников в Twitter.

4 additional HIMARS have arrived in. I’m grateful to @POTUS @SecDef Lloyd Austin III and people for strengthening of #UAarmy

We have proven to be smart operators of this weapon. The sound of the #HIMARS volley has become a top hit of this summer at the front lines!

pic.twitter.com/iOBoxfjV7e

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022

Дополнение

23 июня Резников сообщил, что первые американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину.