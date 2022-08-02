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Украина не потеряла ни одной системы HIMARS – командующий ОК "Юг"

Украина не потеряла ни одной системы HIMARS – командующий ОК "Юг"

Киев • УНН

 • 145213 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Украинская армия по состоянию на начало августа не потеряла ни одной реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в интервью Tablet Magazine заявил командующий войсками оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук, передает УНН.

Цитата

"У нас еще не было потерь ни одной системы HIMARS. Это демонстрирует, насколько хорошо и быстро мы научились их использовать. Даже американцы были удивлены тем, насколько эффективно мы используем эти системы. Потому что каждая ракета попадает в цель. Каждая ракета разрушает мост или склад боеприпасов. Наши союзники также увидели чрезвычайную экономическую эффективность того, как мы используем ракеты", – отметил Ковальчук.

Дополнение

1 августа стало известно, что в Украину прибыли еще четыре американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

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