Зеленский рассказал, какие две мудрости День Соборности передал последующим поколениям украинцев

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«Сегодня мы отмечаем День Соборности Украины. Это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости. Если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и несокрушимое государство будет восстановлено. Если не достичь настоящего единства, независимость будет потеряна. Мы всегда знали о первой мудрости, а 24 февраля доказали, что усвоили вторую», - сказал Зеленский.

По его словам, это стало новым возрождением соборности Украины.

«И это не только объединение двух берегов. Это единство миллионов людей. Это единство всех наших земель, всех наших регионов. Где все – друг за друга. Каждый регион защищает каждый регион. У каждого из нас больше нет чужих городов, улиц, сел. Каждый город родной. Каждое село родное. Каждая улица родная. Даже если мы там никогда в жизни не были. И бойцы из Киева, Львова, Кривого Рога, Житомира, Луганска и многих других городов сражаются за Мариуполь, Купянск и Изюм. А бойцы из Изюма, Купянска и Мариуполя и многих других городов сражаются за Авдеевку, Бахмут и Соледар. И все вместе защищают Киев. И все вместе защищают Харьков. И все вместе освобождают Херсон. И все мы вместе, где бы ни родились и где бы ни росли, говорим сегодня: я защищаю мою Украину. Мою соборную Украину», - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Сегодня, 22 января, в Украине отмечают День Соборности.