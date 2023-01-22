Зеленський розповів, які дві мудрості День Соборності передав наступним поколінням українців

Цитата

«Сьогодні ми відзначаємо День Соборності України. Ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості. Якщо не припиняти боротьбу, рано чи пізно єдину й незламну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежності буде втрачено. Ми завжди знали про першу мудрість, а 24 лютого довели, що засвоїли другу», - сказав Зеленський.

За його словами, це стало новим відродженням соборності України.

«І це не лише об'єднання двох берегів. Це єдність мільйонів людей. Це єдність усіх наших земель, усіх наших регіонів. Де всі – один за одного. Кожен регіон захищає кожен регіон. У кожного з нас більше немає чужих міст, вулиць, сіл. Кожне місто – рідне. Кожне село – рідне. Кожна вулиця – рідна. Навіть, якщо ми там ніколи в житті не були. І бійці з Києва, Львова, Кривого Рогу, Житомира, Луганська та багатьох інших міст б'ються за Маріуполь, Куп'янськ та Ізюм. А бійці з Ізюма, Куп'янська та Маріуполя та багатьох інших міст б'ються за Авдіївку, Бахмут та Соледар. І всі разом захищають Київ. І всі разом захищають Харків. І всі разом звільняють Херсон. І всі ми разом, хоч би де не народилися й де не зростали, кажемо сьогодні: я захищаю мою Україну. Мою соборну Україну», - наголосив Зеленський.

Доповнення

Сьогодні, 22 січня, в Україні відзначають День Соборності.