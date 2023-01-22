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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 10002 перегляди

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Сьогодні відзначають День Соборності України

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Сьогодні, 22 січня, в Україні відзначають День Соборності, повідомляє УНН. Це державне свято, започатковане указом Президента України в 1999 році.

Сьогодні відзначають День Соборності України

Деталі

Дату обрали не випадково. Саме 22 січня 1919 року на Софійському майдані у Києві під звуки дзвонів було урочисто проголошено Акт Злуки, об’єднання Західноукраїнської Народної Республіки, посталої на землях колишньої Австро-Угорської імперії, з Українською Народною Республікою проголошеної на руїнах Російської імперії.

Через складне геополітичне становище молодої Української республіки Акт Злуки не був повною мірою реалізований, але він набув великого символічного значення у бажанні українців мати свою єдину незалежну державу.

Ідея соборності бере свій початок від об'єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві, а її філософське коріння сягає часів Візантії.

Протягом століть її практичним втіленням займались українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орлик. У XVIII — початку XX ст., коли українські землі були поділені між сусідніми державами: Польщею, Московією, Румунією, Австро-Угорщиною, ця ідея знайшла своє відображення у працях найкращих вітчизняних мислителів, оскільки для боротьби за свої національні інтереси Україні була вкрай важливою територіальна єдність.

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