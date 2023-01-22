Сьогодні відзначають День Соборності України

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Дату обрали не випадково. Саме 22 січня 1919 року на Софійському майдані у Києві під звуки дзвонів було урочисто проголошено Акт Злуки, об’єднання Західноукраїнської Народної Республіки, посталої на землях колишньої Австро-Угорської імперії, з Українською Народною Республікою проголошеної на руїнах Російської імперії.

Через складне геополітичне становище молодої Української республіки Акт Злуки не був повною мірою реалізований, але він набув великого символічного значення у бажанні українців мати свою єдину незалежну державу.

Ідея соборності бере свій початок від об'єднання давньоруських земель навколо князівського престолу в Києві, а її філософське коріння сягає часів Візантії.

Протягом століть її практичним втіленням займались українські гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орлик. У XVIII — початку XX ст., коли українські землі були поділені між сусідніми державами: Польщею, Московією, Румунією, Австро-Угорщиною, ця ідея знайшла своє відображення у працях найкращих вітчизняних мислителів, оскільки для боротьби за свої національні інтереси Україні була вкрай важливою територіальна єдність.