Сегодня отмечают День Соборности Украины

Детали

Дату выбрали неслучайно. Именно 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве под звуки колоколов был торжественно провозглашен Акт Злуки, объединение Западно-Украинской Народной Республики, возникшей на землях бывшей Австро-Венгерской империи, с Украинской Народной Республикой провозглашенной на руинах Российской империи.

Из-за сложного геополитического положения молодой Украинской республики Акт Злуки не был в полной мере реализован, но он приобрел большое символическое значение в желании украинцев иметь свое единое независимое государство.

Идея соборности берет свое начало от объединения древнерусских земель вокруг княжеского престола в Киеве, а ее философские корни уходят во времена Византии.

На протяжении веков ее практическим воплощением занимались украинские гетманы Богдан Хмельницкий, Иван Мазепа, Петр Дорошенко, Филипп Орлик. В XVIII — начале XX в., когда украинские земли были поделены между соседними государствами: Польшей, Московией, Румынией, Австро-Венгрией, эта идея нашла свое отражение в трудах лучших отечественных мыслителей, поскольку для борьбы за свои национальные интересы Украине было крайне важным территориальное единство.