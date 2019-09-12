Зеленский рассказал, в какой сфере Украина должен составить конкуренцию Финляндии

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111409 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122211 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113756 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119761 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125109 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150776 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150398 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140685 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 194761 просмотра

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Актуальное
Зеленский рассказал, в какой сфере Украина должен составить конкуренцию Финляндии

Зеленский рассказал, в какой сфере Украина должен составить конкуренцию Финляндии

Киев  •  УНН

 • 9896 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Украина должна составить конкуренцию Финляндии в рейтинге самых счастливых людей мира. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский на общей пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё, передает корреспондент УНН.

“Недавние исследования ООН показали, что жители Финляндии есть самыми счастливыми людьми на планете Земля. Задача нашей команды — составить в этом рейтинге вам конкуренцию”, — сказал Зеленский.

Он поблагодарил президента Финляндии за визит и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Как сообщал УНН, президент Финляндии пригласил Зеленского в гости к Санта Клаусу.

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