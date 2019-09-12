Зеленский рассказал, в какой сфере Украина должен составить конкуренцию Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Украина должна составить конкуренцию Финляндии в рейтинге самых счастливых людей мира. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский на общей пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё, передает корреспондент УНН.
“Недавние исследования ООН показали, что жители Финляндии есть самыми счастливыми людьми на планете Земля. Задача нашей команды — составить в этом рейтинге вам конкуренцию”, — сказал Зеленский.
Он поблагодарил президента Финляндии за визит и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
Как сообщал УНН, президент Финляндии пригласил Зеленского в гости к Санта Клаусу.