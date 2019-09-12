Зеленський розповів, в якій сфері Україна має скласти конкуренцію Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Україна має скласти конкуренцію Фінляндії у рейтингу найщасливіших людей світу. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, передає кореспондент УНН.
“Нещодавні дослідження ООН показали, що мешканці Фінляндії є найщасливішими людьми на планеті Земля. Завдання нашої команди — скласти у цьому рейтингу вам конкуренцію”, — сказав Зеленський.
Він подякував президенту Фінляндії за візит і висловив сподівання на подальшу співпрацю.
Як повідомляв УНН, президент Фінляндії запросив Зеленського в гості до Санта Клауса.