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Зеленский рассказал о климатических цели Украины

Зеленский рассказал о климатических цели Украины

Киев  •  УНН

 • 15918 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Долгосрочной целью Украины является достижение углеродистой нейтральности. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Международном саммите климатических амбиций, который состоялся в онлайн-формате, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

Сообщается, что в своем видеообращении Зеленский рассказал, что в этом году Украина особенно остро почувствовала негативное влияние от изменений климата: в ряде регионов длительная засуха уничтожила урожай, на востоке страны произошли масштабные лесные пожары, а на западе — разрушительные паводки.

“Каждый житель планеты уже испытывает дыхание глобального потепления и несет потери из-за пассивного отношения к климатической политике”, — подчеркнул Президент.

По его словам, Украина последовательно придерживается взятых на себя обязательств по эффективной имплементации Целей устойчивого развития — 2030 и международных климатических соглашений.

“Готовясь к Конференции сторон Парижского соглашения в Глазго, мы прорабатываем второй национально определенный вклад. На этой основе мы рассматриваем цель по выбросам парниковых газов в 2030 году во всех секторах экономики Украины в диапазоне от 36% до 42% по сравнению с 1990 годом, то есть сокращение на 58-64%”, — сообщил Зеленский.

Кроме новых обязательств по Парижскому соглашению, Украина также работает над усовершенствованием механизмов государственной финансовой поддержки климатической политики, отметил Глава государства.

“Украина также стремится согласовывать свою климатическую политику и законодательство с Европейским зеленым курсом. Мы активизируем сотрудничество с ЕС в сферах энергоэффективности, развития водородной энергетики и возобновляемых источников энергии, справедливой трансформации угольного сектора и развития национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов”, — сказал Президент.

“Долгосрочной целью Украины является достижение углеродистой нейтральности. Прилагать усилия, чтобы максимально сократить время достижения этой цели”, — добавил он.

Также, по словам Зеленского, идет процесс пересмотра Энергетической стратегии Украины, которая предусматривает развитие возобновляемой энергетики, постепенную замену ископаемых видов топлива, в частности угля.

“Мы начали подготовку рамочной стратегии адаптации к изменению климата Украины до 2030 года. Документ будет координировать работу различных органов власти на национальном и местном уровнях. Украина есть и будет оставаться одним из активных и ответственных участников глобального процесса борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды”, — подчеркнул Зеленский.

Отмечается, что в этом году в мероприятии приняли участие более 70 глав государств и правительств, записавшие короткие видеообращение с изложением “новых и амбициозных” обязательств своих государств по Парижскому климатическому соглашению.

Так, Международный саммит климатических амбиций (Climate Ambition Summit) — 2020 посвящен пятой годовщине Парижской климатического соглашения (2015) и подготовке к следующей климатической конференции ООН по изменению климата (СОР26), которая состоится в Глазго (Великобритания) в ноябре 2021 .

Напомним, энергетическую стратегию Украины обновят в соответствии с планом по борьбе с изменением климата и развития энергетики.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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