Зеленский рассказал представителям YES о результатах визитов во Францию и Германию

Как сообщили в пресс-службе, Глава государства ознакомил представителей YES с ключевыми приоритетами его деятельности, среди которых - установление мира в Украине, защита ее суверенитета и восстановление территориальной целостности, проведение системных реформ, усиление обороноспособности государства, обеспечения условий успешного развития страны.

"Президент также рассказал о результатах официальных визитов во Францию и Германию. По его словам, основное внимание в ходе переговоров было уделено прекращению войны на Донбассе и возврату украинских пленных, в том числе моряков", - говорится в сообщении.

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Зеленский отметил, что сегодня состоится встреча Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию.

"Верю, что не только наша сторона хочет достичь мира в ближайшее время", - добавил он.

Президент сообщил, что в июле должны встретиться внешнеполитические советники глав государств и правительств стран - участниц Нормандского формата. Он также акцентировал внимание на необходимости восстановления инфраструктуры Донбасса. Глава государства отметил, что в сентябре планируется проведение инвестиционного форума для восстановления региона.

Также обсуждался вопрос проведения в сентябре 2019-го очередной, 16-й ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии".

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"К сожалению, пока эта встреча опять не состоится в Ливадийском дворце, но мы вместе с вами надеемся на наше как можно скорее возвращение к украинской Ялты", - заявил Президент.