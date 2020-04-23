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Зеленский рассказал, чем Украине помогут 1,2 млрд евро, которые она получит от Еврокомиссии

Зеленский рассказал, чем Украине помогут 1,2 млрд евро, которые она получит от Еврокомиссии

Киев  •  УНН

 • 12335 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Европейская комиссия решила предоставить Украине 1,2 млрд евро на борьбу с коронавирусом. Эти средства помогут смягчить последствия пандемии. Об этом в видеообращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Также сегодня хочу отметить решение Еврокомиссии предоставить Украине помощь для противодействия коронавирусу в размере 1,2 миллиарда евро. Это важные средства, которые смогут гарантировать макрофинансовую стабильность в нашей стране и смягчат негативные последствия пандемии для граждан", - подчеркнул Зеленский.

Также он надеется, что такое решение будет одобрено Европарламентом и Советом ЕС.

"Уверен, это станет очередным сигналом о крепкой дружбе и партнерстве Европы с Украиной", - добавил Зеленский.

Как сообщал УНН, Еврокомиссия приняла решение о предоставлении финансовой помощи в размере 3 млрд евро десяти соседним государствам, что позволит им ограничить экономический ущерб от пандемии коронавируса. Украина на основе предварительной оценки финансовых потребностей должна получить 1,2 млрд евро.

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