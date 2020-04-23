Зеленський розповів, чим Україні допоможуть 1,2 млрд євро, які вона отримає від Єврокомісії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Європейська комісія вирішила надати Україні 1,2 млрд євро на боротьбу з коронавірусом. Ці кошти допоможуть пом’якшити наслідки пандемії. Про це у відеозверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
"Також сьогодні хочу відзначити рішення Єврокомісії надати Україні допомогу для протидії коронавірусу в розмірі 1,2 мільярда євро. Це важливі кошти, які зможуть гарантувати макрофінансову стабільність у нашій країні та пом’якшать негативні наслідки пандемії для громадян", - наголосив Зеленський.
Також він сподівається, що таке рішення буде схвалене Європарламентом та Радою ЄС.
"Впевнений, це стане черговим сигналом про міцну дружбу та партнерство Європи з Україною", - додав Зеленський.
Як повідомляв УНН, Єврокомісія прийняла рішення про надання фінансової допомоги в розмірі 3 млрд євро десяти сусіднім державам, що дозволить їм обмежити економічний збиток від пандемії коронавірусу. Україна на основі попередньої оцінки фінансових потреб повинна отримати 1,2 млрд євро.