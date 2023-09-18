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Зеленский: "Российское общество воспитало второго Гитлера"

Зеленский: "Российское общество воспитало второго Гитлера"

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский в интервью СBS заявил, что российское общество воспитало второго Гитлера. Он также призвал подумать, что будет, когда российский диктатор владимир путин дойдет до стран Балтии, границы с Польшей, если Украина падет, передает УНН.

Цитата

"Мы не можем изменить путина. Российское общество упустило уважение мира. Они с легкостью выбирали, выбирали, постоянно выбирали этого человека и воспитали второго Гитлера. Они это сделали. Мы не можем вернуться назад с вами, но мы можем остановиться здесь, чтобы потом мы не потеряли будущее", - заявил Зеленский.

Детали

Президент отметил, что Соединенные Штаты, предоставляя пакеты военной помощи, продолжают поддерживать не только Украину, но и другие государства.

"Я считаю, что они (США, - ред.) поддерживают не только Украину. Если Украина падет, путин обязательно пойдет дальше. Что будут делать Соединенные Штаты, когда путин дойдет до стран Балтии, до польской границы?", - задал риторический вопрос он.

Зеленский подчеркнул, что на сегодня весь мир решает, хочет ли остановить президента рф, или "родить начало мировой войны".

"Всем кажется, что это будет из-за него. Нет, он как двигатель даст этому процессу жизнь, и его подхватят. Есть такие люди, есть такие вызовы на других континентах. Есть такие вызовы, к сожалению, на земном шаре, и все эти люди, кто в этом заинтересован, очень внимательно смотрят, рассчитывают все детали", - сказал глава государства.

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Он предупредил, что если Украина не выстоит, а партнеры ослабят поддержку, то это "запустит волну" конфликтов, "которая поднимется на других континентах".

"Я думаю, граждане Соединенных Штатов должны это понимать, оценить. Они должны посмотреть на себя, на детей своих... Что мы должны сегодня все сделать, чтобы война прошла, закончилась и осталась только в памяти, в истории, в воспоминаниях, но не осталась нашим детям, внукам, следующим поколениям. Вот что мы должны делать", - подытожил президент.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в интервью CBS предположил, что российский диктатор Владимир Путин может начать запугивать применением ядерного оружия по Украине в период начала отопительного сезона.

Украинские Национальные Новости

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