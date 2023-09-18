Зеленський: "Російське населення виховало другого Гітлера"

Цитата

"Ми не можемо змінити путіна. Російське населення прогавило повагу світу. Вони з легкістю обирали, обирали, постійно обирали цю людину і виховали другого Гітлера. Вони це зробили. Ми не можемо повернутись назад з вами, але ми можемо зупинитись тут, щоб потім ми не втратили майбутнє", - заявив Зеленський.

Деталі

Президент зауважив, що Сполучені Штати, надаючи пакети військової допомоги, продовжують підтримувати не лише Україну, а й інші держави.

"Я вважаю, що вони (США, - ред.) підтримують не тільки Україну. Якщо Україна паде, путін обов'язково піде далі. Що будуть робити Сполучені Штати, коли путін дійде до країн Балтії, до польського кордону?", - поставив риторичне запитання він.

Зеленський підкреслив, що на сьогодні весь світ вирішує, чи хоче зупинити президента рф, чи "народити початок світової війни".

"Всім здається, що це буде через нього. Ні, він як двигун дасть цьому процесу життя, і його підхоплять. Є такі люди, є такі виклики на інших континентах. Є такі виклики, на жаль, на земній кулі, і всі ці люди, хто в цьому зацікавлений, дуже уважно дивляться, розраховують всі деталі", - сказав очільник держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Паузи робити не можна": Зеленський закликав Захід продовжувати надавати військову допомогу Україні

Він попередив, що якщо Україна не вистоїть, а партнери послаблять підтримку, то це "запустить хвилю" конфліктів, "яка підійметься на інших континентах".

"Я думаю, громадяни Сполучених Штатів повинні це розуміти, оцінити. Вони повинні подивитись на себе, на дітей своїх... Що ми повинні сьогодні всі зробити, щоб війна пройшла, закінчилася і залишилась тільки в пам'яті, в історії, в спогадах, але не залишилась нашим дітям, онукам, наступним поколінням. Ось що ми повинні робити", - підсумував президент.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS припустив, що російський диктатор володимир путін може почати залякувати застосуванням ядерної зброї по Україні у період початку опалювального сезону.