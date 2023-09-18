Зеленський: "Російське населення виховало другого Гітлера"

ukru
29 березня, 17:57 • 271571 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 359051 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 299442 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 334591 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 299696 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219247 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204029 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164012 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 534780 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175499 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
94 %
745 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

Декларація Олексія Кулеби за 2024 рік: доходи, нерухомість та сонячна станція дружини

30 березня, 12:57 • 55849 перегляди
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 59138 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 70732 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 78405 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 81918 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 391952 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 534781 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 568433 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 565488 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465389 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 204764 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 359052 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 174869 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 165792 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136726 перегляди
Актуальне
Зеленський: "Російське населення виховало другого Гітлера"

Зеленський: "Російське населення виховало другого Гітлера"

Київ • УНН

 • 257043 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю СBS заявив, що російське суспільство виховало другого Гітлера. Він також закликав подумати, що буде, коли російський диктатор володимир путін дійде до країн Балтії, кордону з Польщею, якщо Україна паде, передає УНН.

Цитата

"Ми не можемо змінити путіна. Російське населення прогавило повагу світу. Вони з легкістю обирали, обирали, постійно обирали цю людину і виховали другого Гітлера. Вони це зробили. Ми не можемо повернутись назад з вами, але ми можемо зупинитись тут, щоб потім ми не втратили майбутнє", - заявив Зеленський.

Деталі

Президент зауважив, що Сполучені Штати, надаючи пакети військової допомоги, продовжують підтримувати не лише Україну, а й інші держави.

"Я вважаю, що вони (США, - ред.) підтримують не тільки Україну. Якщо Україна паде, путін обов'язково піде далі. Що будуть робити Сполучені Штати, коли путін дійде до країн Балтії, до польського кордону?", - поставив риторичне запитання він.

Зеленський підкреслив, що на сьогодні весь світ вирішує, чи хоче зупинити президента рф, чи "народити початок світової війни".

"Всім здається, що це буде через нього. Ні, він як двигун дасть цьому процесу життя, і його підхоплять. Є такі люди, є такі виклики на інших континентах. Є такі виклики, на жаль, на земній кулі, і всі ці люди, хто в цьому зацікавлений, дуже уважно дивляться, розраховують всі деталі", - сказав очільник держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Паузи робити не можна": Зеленський закликав Захід продовжувати надавати військову допомогу Україні

Він попередив, що якщо Україна не вистоїть, а партнери послаблять підтримку, то це "запустить хвилю" конфліктів, "яка підійметься на інших континентах".

"Я думаю, громадяни Сполучених Штатів повинні це розуміти, оцінити. Вони повинні подивитись на себе, на дітей своїх... Що ми повинні сьогодні всі зробити, щоб війна пройшла, закінчилася і залишилась тільки в пам'яті, в історії, в спогадах, але не залишилась нашим дітям, онукам, наступним поколінням. Ось що ми повинні робити", - підсумував президент.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS припустив, що російський диктатор володимир путін може почати залякувати застосуванням ядерної зброї по Україні у період початку опалювального сезону.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,546.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,818.07