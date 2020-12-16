Зеленский, Разумков, Шмыгаль, Ермак: украинцы не доверяют большинству политиков

$41.340.00
45.850.00
ukru
Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
5 апреля, 08:12 • 58636 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 94434 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 168513 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 173763 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 379255 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 221464 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 494521 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348444 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 229235 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 251322 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
2м/с
84%
Популярные новости

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 81220 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 77100 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 64611 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 27544 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 36740 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 134304 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 122525 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 211600 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 379195 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 494486 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 27721 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 36011 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 43700 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 73367 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 94935 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Зеленский, Разумков, Шмыгаль, Ермак: украинцы не доверяют большинству политиков

Киев • УНН

 • 12421 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Украинцы не доверяют большинству политиков нынешней власти, в частности Президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады. Об этом свидетельствуют результаты исследования “Украина-2020: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы”, проведенного социологической службой Центра Разумкова, передает УНН.

Зеленский, Разумков, Шмыгаль, Ермак: украинцы не доверяют большинству политиков

“Большинство респондентов выражают недоверие ко всем политикам, чья фамилия была представлена в опроснике. Несколько чаще по сравнению с другими политиками доверие выражается Д. Разумкову (ему доверяют 35% опрошенных, однако не доверяют — 52%), В. Кличко (соответственно 30% и 59,5%) и В.Зеленскому (соответственно 30% и 64% ). При этом впервые уровень доверия к Председателю Верховной Рады Д. Разумкову превысил доверие к Президенту В. Зеленскому”, — свидетельствуют результаты исследования.

Отмечается, что доверие Игорю Смешко выразили 24% опрошенных (не доверяют ему 53,5%), Владимиру Гройсману — соответственно 24% и 65%, Юрию Бойко — соответственно 22% и 70%, Анатолию Гриценко — соответственно 20,5% и 62 %, Петру Порошенко — соответственно 20% и 74%, Юлии Тимошенко — соответственно 17% и 76%, Виктору Медведчуку — соответственно 16% и 77,5%, Руслану Кошулинскому — соответственно 15% и 54%, Арсену Авакову — соответственно 14% и 75%, Михеилу Саакашвили — соответственно 14% и 76%, Денису Шмыгалю — соответственно 13% и 70%, Александру Вилкулу — соответственно 12% и 63%, Олегу Ляшко — соответственно 12% и 81%, Андрею Ермаку — соответственно 11% и 63%, Ирине Венедиктовой — соответственно 8% и 63%.

Кроме того, по результатам исследования, 20% украинцев считают, что нынешняя власть лучше предыдущей, 30% имеют противоположную позицию, а по мнению 41% опрошенных, нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей.

Отмечается, что впервые после президентских выборов 2019 года число тех, кто считает, что нынешняя власть хуже предыдущей, превысило число тех, кто придерживается мнения, что она лучше предыдущей.

Напомним, более 40% украинцев назвали Президента Владимира Зеленского “Разочарованием 2020 года” — его же признано политиком текущего года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,862.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,787.52