Зеленський, Разумков, Шмигаль, Єрмак: українці не довіряють більшості політиків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Українці не довіряють більшості політиків нинішньої влади, зокрема Президенту, прем’єр-міністру та голові Верховної Ради. Про це свідчать результати дослідження “Україна-2020: невиправдані очікування, неочікувані виклики”, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, передає УНН.
“Більшість респондентів висловлюють недовіру до всіх політиків, чиє прізвище було представлене в опитувальнику. Дещо частіше порівняно з іншими політиками довіра висловлюється Д. Разумкову (йому довіряють 35% опитаних, однак не довіряють — 52%), В. Кличку (відповідно 30% і 59,5%) та В.Зеленському (відповідно 30% і 64%). При цьому вперше рівень довіри до Голови Верховної Ради Д. Разумкова перевищив довіру до Президента В. Зеленського”, — свідчать результати дослідження.
Зазначається, що довіру Ігорю Смешку висловили 24% опитаних (не довіряють йому 53,5%), Володимиру Гройсману — відповідно 24% і 65%, Юрію Бойку — відповідно 22% і 70%, Анатолію Гриценку — відповідно 20,5% і 62%, Петру Порошенку — відповідно 20% і 74%, Юлії Тимошенко — відповідно 17% і 76%, Віктору Медведчуку — відповідно 16% і 77,5%, Руслану Кошулинському — відповідно 15% і 54%, Арсену Авакову — відповідно 14% і 75%, Михеїлу Саакашвілі — відповідно 14% і 76%, Денису Шмигалю — відповідно 13% і 70%, Олександру Вілкулу — відповідно 12% і 63%, Олегу Ляшку — відповідно 12% і 81%, Андрію Єрмаку — відповідно 11% і 63%, Ірині Венедіктовій — відповідно 8% і 63%.
Крім того, за результатами дослідження, 20% українців вважають, що нинішня влада краща за попередню, 30% мають протилежну позицію, а на думку 41% опитаних, нинішня влада нічим не відрізняється від попередньої.
Зазначається, що вперше після президентських виборів 2019 року число тих, хто вважає, що нинішня влада гірша за попередню, перевищило число тих, хто дотримується думки, що вона краща за попередню.
Нагадаємо, понад 40% українців назвали Президента Володимира Зеленського “Розчаруванням 2020 року” — його ж визнано політиком поточного року.