Зеленський, Разумков, Шмигаль, Єрмак: українці не довіряють більшості політиків

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 135980 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 93081 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 89661 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 98003 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 118775 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 134344 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 218342 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 215567 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186160 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175790 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1м/с
94%
Популярнi новини

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 96239 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 41065 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 37985 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 139963 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 35368 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 135965 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 140825 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 271880 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 296470 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 379778 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 35929 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 26122 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 38528 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 41628 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 124333 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Зеленський, Разумков, Шмигаль, Єрмак: українці не довіряють більшості політиків

Київ • УНН

 • 12421 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Українці не довіряють більшості політиків нинішньої влади, зокрема Президенту, прем’єр-міністру та голові Верховної Ради. Про це свідчать результати дослідження “Україна-2020: невиправдані очікування, неочікувані виклики”, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, передає УНН.

Зеленський, Разумков, Шмигаль, Єрмак: українці не довіряють більшості політиків

“Більшість респондентів висловлюють недовіру до всіх політиків, чиє прізвище було представлене в опитувальнику. Дещо частіше порівняно з іншими політиками довіра висловлюється Д. Разумкову (йому довіряють 35% опитаних, однак не довіряють — 52%), В. Кличку (відповідно 30% і 59,5%) та В.Зеленському (відповідно 30% і 64%). При цьому вперше рівень довіри до Голови Верховної Ради Д. Разумкова перевищив довіру до Президента В. Зеленського”, — свідчать результати дослідження.

Зазначається, що довіру Ігорю Смешку висловили 24% опитаних (не довіряють йому 53,5%), Володимиру Гройсману — відповідно 24% і 65%, Юрію Бойку — відповідно 22% і 70%, Анатолію Гриценку — відповідно 20,5% і 62%, Петру Порошенку — відповідно 20% і 74%, Юлії Тимошенко — відповідно 17% і 76%, Віктору Медведчуку — відповідно 16% і 77,5%, Руслану Кошулинському — відповідно 15% і 54%, Арсену Авакову — відповідно 14% і 75%, Михеїлу Саакашвілі — відповідно 14% і 76%, Денису Шмигалю — відповідно 13% і 70%, Олександру Вілкулу — відповідно 12% і 63%, Олегу Ляшку — відповідно 12% і 81%, Андрію Єрмаку — відповідно 11% і 63%, Ірині Венедіктовій — відповідно 8% і 63%.

Крім того, за результатами дослідження, 20% українців вважають, що нинішня влада краща за попередню, 30% мають протилежну позицію, а на думку 41% опитаних, нинішня влада нічим не відрізняється від попередньої.

Зазначається, що вперше після президентських виборів 2019 року число тих, хто вважає, що нинішня влада гірша за попередню, перевищило число тих, хто дотримується думки, що вона краща за попередню.

Нагадаємо, понад 40% українців назвали Президента Володимира Зеленського “Розчаруванням 2020 року” — його ж визнано політиком поточного року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.63
Bitcoin
$79,502.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,190.39
Ethereum
$1,518.65