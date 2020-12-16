Зеленського назвали розчаруванням 2020 року - опитування

“Політиком 2020 року визнано В. Зеленського — його назвали 20% респондентів, хоча цей показник значно менший, ніж наприкінці минулого року (тоді Політиком року його назвали 46%)”, - йдеться у результатах опитування.

Крім того, зазначається що 10% опитаних назвали Політиком року Петра Порошенка, 5% — Юрія Бойка, 4% — Віктора Медведчука, 3% — Дмитра Разумкова, 3% — Юлію Тимошенко, 2% — Віталія Кличка, 2% — Володимира Гройсмана, 1% — Ігоря Смешка, 1% — Анатолія Шарія.

Ще 36,5% не змогли в такій якості назвати жодного політика.

“Попри те, що 20% респондентів назвали В. Зеленського Політиком року, помітно більше (42%) назвали його Розчаруванням 2020 року. 10% Розчаруванням року вважають П. Порошенка, по 2% — В. Медведчука, Д. Шмигаля, Ю. Тимошенко, О. Ляшка, О. Гончарука, 1% — С. Вакарчука. Про розчарування усіма політиками заявили 5% респондентів, а 17% не змогли в такій якості назвати нікого”, - зазначають автори дослідження.

Так, дослідження було проведене з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за результатами опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 28-30 листопада 2020 року, рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 44% опитаних, 53% – не довіряють.