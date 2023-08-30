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Зеленский провел заседание СНБО по ВВК: стали известны детали

Зеленский провел заседание СНБО по ВВК: стали известны детали

Киев • УНН

 • 867672 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО по военно-врачебным комиссиям. Среди решений, в частности, провести комплексную проверку обоснованности тех решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями, передает УНН.

Цитата

“Провел заседание СНБО. Тематика — военно-врачебные комиссии. Итоги проверки всей системы ВВК по стране. Доклады о нарушениях. Шаги для предотвращения любой коррупции в сфере ВВК”, — написал Зеленский.

По его словам, докладывали МВД, СБУ, ГБР, военные, представители медсферы, Уполномоченный по правам человека и Генпрокурор.

“Решения таковы. Провести комплексную проверку обоснованности тех решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24.02.22 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Всеми случаями, когда решения явно безосновательны и незаконны, должны заняться правоохранители. По результатам проверки будут сделаны выводы относительно тех лиц, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу за время от начала полномасштабной агрессии. Активизировать расширение возможностей проходить ВВК в системе гражданских медицинских учреждений”, — сообщил Зеленский.

Добавим

Также на заседании СНБО была представлена соответствующая статистика по работе областей в этом направлении.

“Некоторые регионы обеспечили стопроцентный результат расширения системы ВВК на гражданские медицинские учреждения, в некоторых регионах такое расширение тормозится. В всех регионах Украины должно быть обеспечено полное расширение работы ВВК на гражданские медицинские учреждения. Военное командование должно полностью сотрудничать с гражданскими медиками для решения этого вопроса. Завершить процесс полной цифровизации всей работы ВВК. Государство должно поставить точку в любых очередях, в которых люди вынуждены ждать доступа к ВВК или выводов ВВК”, — рассказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, было решено пересмотреть систему определения пригодности к военной службе с тем, чтобы дать больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач и исключить манипуляции с понятием ограниченной пригодности.

“Кабинету Министров Украины поручено обеспечить надлежащий уровень эффективности работы ВВК, безбарьерности всех составляющих ее работы и привлечения профессиональных кадров. Правоохранители продолжат проверку системы ВВК и ее очистку от тех, кто использует свои должности против безопасности и обороноспособности нашего государства”, — отметил Президент.

Дополнение

Служба безопасности Украины разоблачила на Киевщине главу военно-врачебной комиссии одного из районов столицы, которая причастна к системной коррупции во время мобилизации.

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