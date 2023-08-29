Підроблювали довідки про непридатність: очільниця ВЛК зі спільниками заробила на ухилянтах понад 10 млн грн

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Служба безпеки України викрила на Київщині голову військово-лікарської комісії одного з районів столиці, яка причетна до системної корупції під час мобілізації. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі

Посадовиця діяла у складі групи, до якої входило щонайменше 5 осіб. Серед них – керівник відділення місцевого ТЦК зі своїм підлеглим.

За хабарі фігуранти пропонували потенційним призовникам свою «допомогу» в ухиленні від військової служби на підставі фіктивних документів про «погане» здоров’я.

Вартість корупційної «послуги» становила до 7 тис. американських доларів з одного ухилянта.

За наявними даними, посадовці «опрацювали» через злочинну схему більше 50 осіб, які хотіли ухилитися від призову і втекти за кордон.

Таким чином організатори оборудки «заробили» понад 10 млн грн.

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При цьому сама очільниця військової медкомісії особисто підписувала довідки про непридатність до призову за станом здоров’я без фактичного проходження медогляду військовозобов’язаними.

Потім на підставі фіктивних лікарських документів посадовці військкомату «списували» ухилянтів з військового обліку.

Наразі очільниці військової медкомісії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені організованою групою) та ч.2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

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