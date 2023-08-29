Подделывали справки о непригодности: руководительница ВВК с сообщниками заработала на уклонистах более 10 млн грн

Детали

Чиновница действовала в составе группы, в которую входило не менее 5 человек. Среди них – руководитель отделения местного ТЦК со своим подчиненным.

За взятки фигуранты предлагали потенциальным призывникам свою «помощь» в уклонении от военной службы на основании фиктивных документов о «плохом» здоровье.

Стоимость коррупционной «услуги» составляла до 7 тыс. американских долларов с одного уклониста.

По имеющимся данным, должностные лица «проработали» через преступную схему более 50 человек, которые хотели уклониться от призыва и сбежать за границу.

Таким образом организаторы сделки «заработали» более 10 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Заработали" на уклонистах почти 4 млн грн: правоохранители задержали на Черниговщине руководительницу ЦПАУ и ее приспешников

При этом сама руководительница военной медкомиссии лично подписывала справки о непригодности к призыву по состоянию здоровья без фактического прохождения медосмотра военнообязанными.

Затем на основании фиктивных врачебных документов должностные лица военкомата «списывали» уклонистов с воинского учета.

Сейчас руководительнице военной медкомиссии сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенные организованной группой) и ч.2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.