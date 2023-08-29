Подделывали справки о непригодности: руководительница ВВК с сообщниками заработала на уклонистах более 10 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила на Киевщине председателя военно-врачебной комиссии одного из районов столицы, которая причастна к системной коррупции во время мобилизации. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Детали
Чиновница действовала в составе группы, в которую входило не менее 5 человек. Среди них – руководитель отделения местного ТЦК со своим подчиненным.
За взятки фигуранты предлагали потенциальным призывникам свою «помощь» в уклонении от военной службы на основании фиктивных документов о «плохом» здоровье.
Стоимость коррупционной «услуги» составляла до 7 тыс. американских долларов с одного уклониста.
По имеющимся данным, должностные лица «проработали» через преступную схему более 50 человек, которые хотели уклониться от призыва и сбежать за границу.
Таким образом организаторы сделки «заработали» более 10 млн грн.
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При этом сама руководительница военной медкомиссии лично подписывала справки о непригодности к призыву по состоянию здоровья без фактического прохождения медосмотра военнообязанными.
Затем на основании фиктивных врачебных документов должностные лица военкомата «списывали» уклонистов с воинского учета.
Сейчас руководительнице военной медкомиссии сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенные организованной группой) и ч.2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.