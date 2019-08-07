Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции

В сообщении указано, что: “при которой проинформировал своего французского коллегу о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела. Глава государства отметил, что это не первый обстрел со стороны противника, который имеет целью срыв мирного процесса, начатого украинской стороной. Президент Украины также сообщил Эммануэлю Макрону о других шагах, направленных на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, в частности о восстановлении инфраструктуры, обмен пленными и т.п.”.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил о своем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным сегодня утром, во время которой призвал к выполнению обязательств по прекращению огня, возвращение моряков и других пленных. Президент Украины призвал лидеров стран Нормандской четверки срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласование следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта.

“Эммануэль Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. Он добавил, что свяжется с Президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу”, — добавили в пресс-службе.