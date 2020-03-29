Зеленский провел совещание с Кабмином, Генштабом и СНБО: о чем говорили

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Киев  •  УНН

 • 19338 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В воскресенье Президент Украины Владимир Зеленский собрал на "традиционное" совещание представителей Кабинета министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Президента, передает УНН.

Сообщается, что совещание проводилось с помощью средств связи. В нем приняли участие руководители и представители правительства, правоохранительных органов, Генерального штаба, СНБО.

На совещании обсудили нынешнюю ситуацию с COVID-19 в Украине и мире и меры, принимаемые государством для предотвращения распространения коронавируса.

"Уже второй самолет привез сегодня средства для индивидуальной защиты, дезинфекции, необходимое медицинское оборудование. У производителей огромные очереди за вещами, необходимые для преодоления инфекции. Но для украинского правительства они делают приоритет, благодаря чему нам не нужно ждать на закупки неделями. На следующей неделе мы ожидаем прибытие еще нескольких самолетов", - сообщил Зеленский.

Обсудили также готовность учреждений здравоохранения к принятию больных коронавирусом и обустройства новых объектов для обсервации тех, у кого может быть подозрение на болезнь. Президент отметил на необходимости обеспечения населения средствами дезинфекции и защиты.

"В каждой аптеке должны быть маски. И не по завышенным в десятки раз ценам, а по нормальным, доступным. И важно, чтобы были защищены наши медики, ведь они сегодня фактически на передовой. Должны быть защищены нацгвардейцы и обязательно - наши военные", - подчеркнул Зеленский.

Также сообщается, что на совещании обсудили изменения в Госбюджет.

Как сообщалось в УНН, Кабинет министров закончил предварительную работу над изменениями в Госбюджет Украины.

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