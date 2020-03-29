Зеленський провів нараду з Кабміном, Генштабом та РНБО: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У неділю Президент України Володимир Зеленський зібрав на "традиційну" нараду представників Кабінету міністрів та головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Президента, передає УНН.
Повідомляється, що нарада проводилася за допомогою засобів зв’язку. У ній взяли участь очільники та представники уряду, правоохоронних органів, Генерального штабу, РНБО.
На нараді обговорили нинішню ситуацію з COVID-19 в Україні та світі й заходи, яких вживає держава для запобігання поширенню коронавірусу.
"Уже другий літак привіз сьогодні засоби для індивідуального захисту, дезінфекції, необхідне медичне обладнання. У виробників шалені черги по речі, необхідні для подолання інфекції. Але для українського уряду вони роблять пріоритет, завдяки чому нам не потрібно чекати на закупівлі тижнями. Наступного тижня ми очікуємо прибуття ще кількох літаків", – поінформував Зеленський.
Обговорили також готовність закладів охорони здоров’я до прийняття хворих на коронавірус та облаштування нових об’єктів для обсервації тих, у кого може бути підозра на хворобу. Президент наголосив на необхідності забезпечення населення засобами дезінфекції та захисту.
"У кожній аптеці мають бути маски. І не за завищеними в десятки разів цінами, а за нормальними, доступними. І важливо, щоб були захищені наші медики, адже вони сьогодні фактично на передовій. Мають бути захищені нацгвардійці і обов’язково – наші військові", – наголосив Зеленський.
Також повідомляється, що на нараді обговорили зміни до Держбюджету.
Як повідомлялося в УНН, Кабінет міністрів закінчив попередню роботу над змінами до Держбюджету України.