Зеленский провел совещание по водообеспечению Днепропетровской области

Детали

Так, во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский провел совещание по реализации проектов магистральных водопроводов на замену тем, которые питались из Каховского водохранилища, для обеспечения водой жителей региона.

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак доложил, что подрыв дамбы на Каховской ГЭС привел к проблемам с обеспечением питьевой водой жителей городов Кривой Рог, Марганец, Покров и Никополь. В частности, прекращена работа водоканалов в Покрове и Марганце. Сейчас в этих городах происходит подвоз воды с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков проинформировал о проектах строительства водопроводов Карачуновское водохранилище – Кривой Рог – Южное водохранилище, Марганец – Никополь и Хортица – Томаковка. По его словам, реализация этих проектов позволит обеспечить качественной питьевой водой людей в пострадавших районах.

Кроме того, запланировано расширение сети скважин в Днепропетровской области и проведение реконструкции существующих водопроводов.

Также была заслушана информация председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, Марганецкого городского головы Геннадия Боровика, Никопольского городского головы Александра Саюка и Покровского городского головы Александра Шаповала по водообеспечению граждан.

Президент Украины поручил проработать вопрос о привлечении дополнительной техники для подвоза воды в населенные пункты.

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