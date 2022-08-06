Зеленский просит ВР утвердить решение СНБО о санкциях против россии

Детали

Так, проект постановления № 7640 об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 августа 2022 г. "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к российской федерации" зарегистрирован сегодня, 6 августа.

Текст проекта постановления отсутсвует на сайте Рады.

Дополнение

Президент провел совещание по санкционной политике и конфискации российских активов. Как доложили чиновники, уже принудительно изъяты в Украине активы на 28 миллиардов гривен.