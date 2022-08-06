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В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Зеленский просит ВР утвердить решение СНБО о санкциях против россии

Зеленский просит ВР утвердить решение СНБО о санкциях против россии

Киев • УНН

 • 119028 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об утверждении решения СНБО от 5 августа этого года о применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в Россию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Детали

Так, проект постановления № 7640 об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 августа 2022 г. "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к российской федерации" зарегистрирован сегодня, 6 августа.

Текст проекта постановления отсутсвует на сайте Рады.

Дополнение

Президент провел совещание по санкционной политике и конфискации российских активов. Как доложили чиновники, уже принудительно изъяты в Украине активы на 28 миллиардов гривен.

Украинские Национальные Новости

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