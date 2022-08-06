Зеленський просить ВР затвердити рішення РНБО про санкції проти росії

Деталі

Так, проект постанови № 7640 про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 серпня 2022 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до російської федерації" зареєстрований сьогодні, 6 серпня.

Наразі відсутній текст проекту на сайті Ради.

Доповнення

Президент провів нараду щодо санкційної політики та конфіскації російських активів. Як доповіли урядовці, вже примусово вилучено в Україні активів на 28 мільярдів гривень.