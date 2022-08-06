Зеленський просить ВР затвердити рішення РНБО про санкції проти росії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про затвердження рішення РНБО від 5 серпня цього року про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.
Деталі
Так, проект постанови № 7640 про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 серпня 2022 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до російської федерації" зареєстрований сьогодні, 6 серпня.
Наразі відсутній текст проекту на сайті Ради.
Доповнення
Президент провів нараду щодо санкційної політики та конфіскації російських активів. Як доповіли урядовці, вже примусово вилучено в Україні активів на 28 мільярдів гривень.