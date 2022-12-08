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Зеленский предлагает Раде расширить полномочия начальников военных администраций в трех областях

Зеленский предлагает Раде расширить полномочия начальников военных администраций в трех областях

Киев • УНН

 • 1116281 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали два проекта постановлений о расширении полномочий начальников военных администраций в Запорожской, Житомирской областях и населенных пунктах в Каховском и Скадовском районах Херсонщины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Детали

Так, в ВР зарегистрирован проект постановления №8269 об осуществлении начальниками военных администраций населенных пунктов в Каховском и Скадовском районах Херсонской области полномочий, предусмотренных частью второй статьи 10 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Также зарегистрирован в ВР проект постановления №8270 об осуществлении начальниками военных администраций населенных пунктов в Запорожской и Житомирской областях полномочий, предусмотренных частью второй статьи 10 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

В документах, которые подал в Раду Президент Украины Владимир Зеленский, речь идет о расширении полномочий начальников военных администраций, в частности:

• кроме полномочий, отнесенных к их компетенции Законом Украины "О правовом режиме военного положения", осуществляют полномочия соответствующих сельских и поселковых советов, их исполнительных комитетов, соответствующих сельских, поселковых голов;

• могут утвердить временную структуру исполнительных органов соответствующих сельских, поселковых советов (для работников, должности которых не включены во временные штатные расписания, объявляется простой или осуществляется их перевод на равнозначную или низшую должность);

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Кроме того, согласно пояснительной записке к проекту постановления № 8269 аппараты Долматовского, Крестовского, Чулаковского сельских, Голопристанского, Каховского городских советов и их исполнительных комитетов, другие исполнительные органы (с учетом абзаца третьего пункта 1 части второй статьи 10 Закона Украины "О правовой режим военного положения"), коммунальные предприятия, учреждения и организации соответствующих территориальных громад подчиняются начальникам соответствующих военных администраций населенных пунктов в Каховском и Скадовском районах Херсонской области.

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Согласно проекту постановления № 8270 аппараты Андровского сельского совета Бердянского района и Новенского сельского совета Мелитопольского района Запорожской области, Народного поселкового совета Коростенского района Житомирской области и их исполнительных комитетов, другие исполнительные органы (с учетом абзаца третьего пункта 1 части второй статьи 10 Украины "О правовом режиме военного положения"), коммунальные предприятия, учреждения и организации соответствующих территориальных громад подчиняются начальникам соответствующих военных администраций населенных пунктов в Запорожской и Житомирской областях.

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