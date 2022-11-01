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Зеленський пропонує розширити повноваження голів військових адміністрацій Херсонщини

Зеленський пропонує розширити повноваження голів військових адміністрацій Херсонщини

Київ • УНН

 • 275211 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. На сайті Верховної Ради у вівторок зареєстровано законопроект №8171, яким пропонується розширити повноваження голів військових адміністрацій Херсонської області. Ініціатором законопроекту є Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

“Цілями та завданнями Постанови є надання зазначеним начальникам військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"”, – йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Деталі

Документом пропонується надання начальникам:
- Калинівської селищної, Борозенської та Милівської сільських військових адміністрацій Бериславського району,
- Генічеської міської та Новотроїцької селищної військових адміністрацій Генічеського району,
- Асканія-Нової, Великолепетиської, Верхньорогачицької, Горностаївської селищних та Зеленопідської сільської військових адміністрацій Каховського району,
- Мирненської селищної та Новомиколаївської сільської військових адміністрацій Скадовського району,
- Херсонської міської, Великокопанівської та Станіславської сільських військових адміністрацій Херсонського району Херсонської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Згідно з частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану”, у разі утворення військової адміністрації населених пунктів, Парламент за поданням Президента України може прийняти рішення про те, що у період дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування:

1) начальник військової адміністрації:
крім повноважень, віднесених до його компетенції, здійснює повноваження сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, сільського, селищного, міського голови;
може затвердити тимчасову структуру виконавчих органів сільської, селищної, міської ради (для працівників, посади яких не включені до тимчасових штатних розписів, оголошується простій або здійснюється їх переведення на рівнозначну чи нижчу посаду);
2) апарат сільської, селищної, міської ради та її виконавчого комітету, інші виконавчі органи (з урахуванням абзацу третього пункту 1 цієї частини), комунальні підприємства, установи та організації відповідної територіальної громади підпорядковуються начальнику відповідної військової адміністрації.

Апарати вищезазначених міських рад та їх виконавчих комітетів комунальні підприємства, установи та організації відповідних територіальних громад підпорядковуються начальникам відповідних військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області.

Наголошується, що прийняття Постанови дасть змогу начальникам військових адміністрацій населених пунктів Херсонщини реалізовувати сукупність повноважень, передбачених Законом України "Про правовий режим воєнного стану".

Доповнення

27 жовтня Зеленський підписав указ про утворення 20 військових адміністрацій в населених пунктах Херсонської області.

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