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Актуальное
Зеленский предлагает расширить полномочия глав военных администраций Херсонщины

Зеленский предлагает расширить полномочия глав военных администраций Херсонщины

Киев • УНН

 • 275209 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. На сайте Верховной Рады во вторник зарегистрирован законопроект №8171, которым предлагается расширить полномочия глав военных администраций Херсонской области. Инициатором законопроекта является Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

“Целями и задачами Постановления является предоставление указанным начальникам военных администраций населенных пунктов в Херсонской области полномочий, предусмотренных частью второй статьи 10 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Детали

Документом предлагается предоставление начальникам:
- Калиновской поселковой, Борозенской и Миловской сельских военных администраций Бериславского района,
- Генической городской и Новотроицкой поселковой военных администраций Генического района,
- Аскании-Новой, Великолепетихской, Верхнерогачицкой, Горностаевской поселковых и Зеленоподской сельской военных администраций Каховского района,
- Мирненской поселковой и Новониколаевской сельской военных администраций Скадовского района,
- Херсонской городской, Великокопановской и Станиславской сельских военных администраций Херсонского района Херсонской области полномочий, предусмотренных частью второй статьи 10 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Согласно части второй статьи 10 Закона Украины "О правовом режиме военного положения”, в случае образования военной администрации населенных пунктов, Парламент по представлению Президента Украины может принять решение о том, что в период действия военного положения и 30 дней после его прекращения или отмены:

1) начальник военной администрации:
кроме полномочий, отнесенных к его компетенции, осуществляет полномочия сельского, поселкового, городского совета, его исполнительного комитета, сельского, поселкового, городского головы;
может утвердить временную структуру исполнительных органов сельского, поселкового, городского совета (для работников, должности которых не включены во временные штатные расписания, объявляется простой или осуществляется их перевод на равнозначную или более низкую должность);
2) аппарат сельского, поселкового, городского совета и его исполнительного комитета, другие исполнительные органы (с учетом абзаца третьего пункта 1 настоящей части), коммунальные предприятия, учреждения и организации соответствующей территориальной общины подчиняются начальнику соответствующей военной администрации.

Аппараты вышеупомянутых городских советов и их исполнительных комитетов коммунальные предприятия, учреждения и организации соответствующих территориальных общин подчиняются начальникам соответствующих военных администраций населенных пунктов в Херсонской области.

Отмечается, что принятие Постановления позволит начальникам военных администраций населенных пунктов Херсонщины реализовывать совокупность полномочий, предусмотренных Законом Украины "О правовом режиме военного положения".

Дополнение

27 октября Зеленский подписал указ об образовании 20 военных администраций в населенных пунктах Херсонской области.

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