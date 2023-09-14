Зеленский прокомментировал уничтожение российской ПВО в Евпатории: Спасибо за сегодняшний триумф
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил удачную работу украинских оборонцев, которые уничтожили систему ПВО рф во временно оккупированном Крыму. В вечернем обращение глава государства поблагодарил “за этот триумф”, пишет УНН.
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“Есть за что отдельно отметить Службу безопасности Украины – весь состав Службы и наши Военно-Морские силы. Я благодарю вас за этот сегодняшний триумф – уничтожена система ПВО оккупантов на земле нашего Крыма.
Очень весомо, молодцы! Слава всем, кто бьется’ради Украины! И спасибо всем, кто помогает!"” - заявил Зеленский.
Дополнение
В Вооруженных силах подтвердили уничтожение российского комплекса ПВО "Триумф" вблизи Евпатории. Стоимость комплекса "земля — воздух" достигает 1,2 миллиарда долларов.