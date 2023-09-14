Зеленский прокомментировал уничтожение российской ПВО в Евпатории: Спасибо за сегодняшний триумф

Цитата

“Есть за что отдельно отметить Службу безопасности Украины – весь состав Службы и наши Военно-Морские силы. Я благодарю вас за этот сегодняшний триумф – уничтожена система ПВО оккупантов на земле нашего Крыма.

Очень весомо, молодцы! Слава всем, кто бьется’ради Украины! И спасибо всем, кто помогает!"” - заявил Зеленский.

Дополнение

В Вооруженных силах подтвердили уничтожение российского комплекса ПВО "Триумф" вблизи Евпатории. Стоимость комплекса "земля — воздух" достигает 1,2 миллиарда долларов.