Зеленський прокоментував знищення російської ППО в Євпаторії: Дякую за сьогоднішній тріумф

Цитата

“Є за що окремо відзначити Службу безпеки України – увесь склад Служби й наші Військово-Морські сили. Я дякую вам за цей сьогоднішній тріумф – знищено систему ППО окупантів на землі нашого Криму.

Дуже вагомо, молодці! Слава всім, хто б’ється заради України! І дякую всім, хто допомагає!” - заявив Зеленський.

Доповнення

У Збройних силах підтвердили знищення російського комплексу ППО "Тріумф" поблизу Євпаторії. Вартість комплексу "земля — повітря" сягає 1,2 мільярда доларів.