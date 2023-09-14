Зеленський прокоментував знищення російської ППО в Євпаторії: Дякую за сьогоднішній тріумф
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відзначив вдалу роботу українських оборонців, які знищили систему ППО рф в тимчасово окуванованому Криму. У вечірньому звернення глава держави подякував “за цей тріумф”, пише УНН.
Цитата
“Є за що окремо відзначити Службу безпеки України – увесь склад Служби й наші Військово-Морські сили. Я дякую вам за цей сьогоднішній тріумф – знищено систему ППО окупантів на землі нашого Криму.
Дуже вагомо, молодці! Слава всім, хто б’ється заради України! І дякую всім, хто допомагає!” - заявив Зеленський.
Доповнення
У Збройних силах підтвердили знищення російського комплексу ППО "Тріумф" поблизу Євпаторії. Вартість комплексу "земля — повітря" сягає 1,2 мільярда доларів.