Зеленский об обстрелах: рф не смогла захватить Бахмут до 9 мая, поэтому "продают" другие "победы" обществу

Детали

«После длительной, скажем так, паузы с точки зрения количества ударов по украинской земле, потому что мы помним, что было осенью и зимой, ударов было не меньше. А были дни, когда больше. Потом была соответствующая «пауза» с точки зрения количества, но ежедневные удары не заканчивались», - сказал Зеленский.

По его словам, в настоящее время отслеживается увеличение количества выпущенных ракет.

Цитата

«По моему личному мнению, сейчас россии, ее военному руководству надо как говорят что-то «продавать» своему обществу. Потому что побед никаких нет, а прожорливое общество там есть. Мы видим, как они поддерживают радикальные действия, или количество смертей…Бахмут «продать» не получилось, потому что не получилось захватить. Это была последняя у них такая «важная операция» до 9 мая успеть это сделать», - отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что поэтому россияне на фоне этого могут информационно продавать ту или иную «победу».

«В частности, захват или разрушение того или иного города. То есть им не удалось перед 9-м числом (захватить Бахмут – ред.), вот надо им показать, что они снова что-то разрушили», - добавил Зеленский.

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