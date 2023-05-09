Зеленський про обстріли: рф не змогла захопити Бахмут до 9 травня, тому "продають" інші "перемоги" суспільству
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. росія не змогла захопити Бахмут до встановленого терміну – 9 травня. Тому хочуть «продати» суспільству інші «перемоги», збільшуючи кількість обстрілів по Україні. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає кореспондент УНН.
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«Після довготривалої, скажемо так, паузи з точки зору кількості ударів по українській землі, тому що ми пам'ятаємо, що було восени й взимку, ударів було не менше. А були дні, коли більше. Потім була відповідна «пауза» з точки зору кількості, але щоденні удари не закінчувалися», - сказав Зеленський.
За його словами, наразі відстежується збільшення кількості випущених ракет.
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«На мою особисту думку, зараз росії, її військовому керівництву треба як кажуть щось «продавати» своєму суспільству. Тому що перемог ніяких немає, а ненажерливе суспільство там є. Ми бачимо, як вони підтримують радикальні дії, або кількість смертей…Бахмут «продати» не вийшло, тому що не вийшло захопити. Це була остання у них така «важлива операція» до 9 травня встигнути це зробити», - зазначив Зеленський.
Зеленський зазначив, що тому росіяни на тлі цього можуть інформаційно продавати ту чи іншу «перемогу».
«Зокрема, захоплення, або руйнацію того, чи іншого міста. Тобто їм не вдалося перед 9-м числом ( захопити Бахмут – ред.), от треба їм показати, що вони знову щось зруйнували», - додав Зеленський.
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