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Зеленський про обстріли: рф не змогла захопити Бахмут до 9 травня, тому "продають" інші "перемоги" суспільству

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. росія не змогла захопити Бахмут до встановленого терміну – 9 травня. Тому хочуть «продати» суспільству інші «перемоги», збільшуючи кількість обстрілів по Україні. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає кореспондент УНН.

Деталі

«Після довготривалої, скажемо так, паузи з точки зору кількості ударів по українській землі, тому що ми пам'ятаємо, що було восени й взимку, ударів було не менше. А були дні, коли більше. Потім була відповідна «пауза» з точки зору кількості, але щоденні удари не закінчувалися», - сказав Зеленський.

За його словами, наразі відстежується збільшення кількості випущених ракет.

Цитата

«На мою особисту думку, зараз росії, її військовому керівництву треба як кажуть щось «продавати» своєму суспільству. Тому що перемог ніяких немає, а ненажерливе суспільство там є. Ми бачимо, як вони підтримують радикальні дії, або кількість смертей…Бахмут «продати» не вийшло, тому що не вийшло захопити. Це була остання у них така «важлива операція» до 9 травня встигнути це зробити», - зазначив Зеленський.

Зеленський зазначив, що тому росіяни на тлі цього можуть інформаційно продавати ту чи іншу «перемогу».

«Зокрема, захоплення, або руйнацію того, чи іншого міста. Тобто їм не вдалося перед 9-м числом ( захопити Бахмут – ред.), от треба їм показати, що вони знову щось зруйнували», - додав Зеленський.

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