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Зеленский о двусторонних встречах на полях Генеральной Ассамблеи ООН: Обсудили важнейшие вопросы

Зеленский о двусторонних встречах на полях Генеральной Ассамблеи ООН: Обсудили важнейшие вопросы

Киев • УНН

 • 214566 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что провел на полях Генеральной Ассамблеи ООН двусторонние встречи, на которых обсудил с лидерами государств важнейшие вопросы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Цитата 

“С лидерами обсудили важнейшие двусторонние вопросы: зерновую инициативу, защиту международного права и стабильности, создание зерновых хабов в Африке, ситуацию на поле боя”, - отметил Зеленский.  

Глава государства отметил, что встретился с представителями и лидерами Южно-Африканской Республики, Кении, Европейского совета, Израиля и Организации Объединенных Наций.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда не смогли встретиться в Нью-Йорке из-за изменений в повестке дня на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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