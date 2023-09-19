Зеленський у США зустрівся з президентом ПАР: говорили про ситуацію на фронті та створення зернових хабів в Африці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. На полях 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Лідери обговорили актуальні питання взаємодії між Україною та ПАР у продовження свого діалогу, розпочатого під час зустрічі в Києві, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Деталі
Володимир Зеленський відзначив важливість участі Південно-Африканської Республіки в робочих групах щодо Української формули миру. Президенти приділили увагу підготовці до наступної зустрічі на рівні радників з реалізації пунктів Формули.
“Ми надзвичайно вдячні за початок реальної роботи платформи нашої Формули миру. Посольство вашої країни в Україні й особисто пан Посол беруть участь у зустрічах щодо цього питання”, — зазначив Глава Української держави.
Сторони обговорили підготовку до Глобального саміту миру на рівні лідерів країн.
Було відзначено необхідність відновлення функціонування “зернового коридору” в Чорному морі для забезпечення світової продовольчої безпеки, а також створення зернових хабів у Африці.
“Ми не чекаємо, ми продовжуємо дію Чорноморської зернової ініціативи, пробуємо альтернативні маршрути. Кілька суден із зерном уже успішно пройшли цими маршрутами попри непросту ситуацію”, — наголосив Президент України.
Додамо
Володимир Зеленський і Сиріл Рамафоса також обговорили ситуацію на полі бою в Україні.
Глава Української держави окремо відзначив важливість пришвидшення процесів повернення на батьківщину українських дітей, незаконно депортованих до Росії, а також обміну утримуваними людьми.
Нагадаємо
У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський узяв участь у відкритті 78-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.