Зеленський на відкритті 78-ї сесії Генасамблеї ООН: в ОП показали фото
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський узяв участь у відкритті 78-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
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Зокрема, на відкритті сесії виголосили промови Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і Президент США Джозеф Байден.
Глава держави виступить із промовою на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН.
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Президент України Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.