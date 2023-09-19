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Зеленський прибув на Генеральну Асамблею ООН - CNN

Зеленський прибув на Генеральну Асамблею ООН - CNN

Київ • УНН

 • 220660 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, де він виступить на сесії Генеральної Асамблеї на тижні високого рівня, повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Володимир Зеленський прибув на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку. Там він братиме участь у щорічному саміті та виступить перед асамблеєю у вівторок, 19 вересня.

Крім того, Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні в четвер, 21 вересня. Це буде їхня друга зустріч за останні кілька місяців.

Нагадаємо

Сьогодні, 19 вересня, в США у рамках 78 сесії Генеральної асамблеї ООН розпочинається тиждень високого рівня, коли до різноманітних заходів долучаються світові лідери, голови провідних міжнародних об’єднань та організацій тощо. 

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