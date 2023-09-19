Зеленський зустрівся з Нетаньягу у Нью-Йорку
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Уперше з початку повномасштабного вторгнення Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та головою спецслужби "Моссад" Девідом Барнеа. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.
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Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу та прем’єр-міністр України Володимир Зеленський почали зустріч із рукостискання та обіймів, а потім обміняються люб’язностями.
Зеленський зауважив, що Нетаньягу має велику команду: «У вас дуже велика команда. Це дуже дорого». На що посол ООН Гілад Ердан відповів, що багато людей хочуть брати участь.
На противагу видання зазначає, що глава України првів меншу команду, включаючи свого міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та главу адміністрації Андрія Єрмака, які, за словами деяких, мають проводити більш жорстку позицію щодо Ізраїлю.
Також президент України мав коротку розмову з керівником Моссаду Девідом Барнеа.
Нагадаємо
Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський раніше повідомляв, що премʼєр-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу та Президент України Володимир Зеленський візьмуть участь у засіданні Генасамблеї ООН.