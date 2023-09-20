Зеленський про двосторонні зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН: Обговорили найважливіші питання
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що провів на полях Генеральної Асамблеї ООН двосторонні зустрічі, на яких обговорив з лідерами держав найважливіші питання. Про це пише УНН з посиланням на Telegram глави держави.
Цитата
“З лідерами обговорили найважливіші двосторонні питання: зернову ініціативу, захист міжнародного права та стабільності, створення зернових хабів в Африці, ситуацію на полі бою”, - зазначив Зеленський.
Глава держави наголосив, що зустрівся з представниками та лідерами Південно-Африканської Республіки, Кенії, Європейської ради, Ізраїлю та Організації Обʼєднаних Націй.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда не змогли зустрітись у Нью-Йорку через зміни у порядку денному на сесії Генеральної Асамблеї ООН.