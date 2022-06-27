Зеленский о слухах относительно увольнения Баканова: проводится инспекция всех правоохранительных органов

ukru
13:44 • 36092 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 61875 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 56510 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 35418 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 62876 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 61445 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 102030 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 117702 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125719 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 113056 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 50966 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 45923 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 49061 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 42085 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 30485 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 102040 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 103671 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 244130 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 273860 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 210626 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 42085 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 117705 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 104796 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 122474 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124830 просмотра
Актуальное
Зеленский о слухах относительно увольнения Баканова: проводится инспекция всех правоохранительных органов

Зеленский о слухах относительно увольнения Баканова: проводится инспекция всех правоохранительных органов

Киев • УНН

 • 89681 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил, но и не опроверг информацию о намерении уволить главу СБУ Ивана Баканова. На пресс-конференции со своей молдавской коллегой в понедельник он заявил, что сейчас проходит инспекция всех правоохранительных органов государства, пишет УНН.

Цитата

“Что касается руководителя Службы безопасности Украины, во-первых, если бы я хотел его уволить, я думаю что уже его уволил бы. Во-вторых, действительно, у нас происходит инспекция всех правоохранительных органов сейчас, именно потому, что 24 числа, когда было полномасштабное вторжение российской федерации на нашу землю, некоторые представители тех или иных правоохранительных органов куда-то делись, вместо того, чтобы быть на месте, защищать свое государство и свой народ. По разным причинам”, – сказал Зеленский.

“Все эти причины – я езжу по областям и сам слушаю эти доклады, не на бумагах, а лично, от тех или иных руководителей соответствующих областей. Поэтому смена руководства любого правоохранительного органа (любого, потому что мы инспектируем все правоохранительные органы) зависит только от этого. Чем я и занимаюсь”, - добавил он.

Детали

Также он прокомментировал будущее реформы Службы безопасности.

По словам Главы государства, он полностью поддерживает эту реформу.

“Закон о реформе был проголосован в первом чтении. Правда, это было до войны. Война вносит коррективы, это верно. Мы будем продолжать по пути в Европейский союз. Но я еще раз подчеркиваю, что мы делаем реформы для себя, а не для Европейского союза. Поэтому, реформ – много, планов – много. Я думаю, что даже война не остановит нас от некоторых важных шагов вперед”, сказал он.

Напомним

На прошлой неделе Politico со ссылкой на четыре источника сообщило, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить своего давнего друга Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины "после ряда неудач и потери Херсона".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы