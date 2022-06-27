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Зеленський про чутки щодо звільнення Баканова: проводиться інспекція всіх правоохоронних органів

Зеленський про чутки щодо звільнення Баканова: проводиться інспекція всіх правоохоронних органів

Київ • УНН

 • 89681 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський не підтвердив, але і не спростував інформацію про намір звільнити голову СБУ Івана Баканова. На пресконференції зі своєю молдавською колегою у понеділок він заявив, що наразі відбувається інспекція всіх правоохоронних органів держави, пише УНН.

Цитата

“Що стосується керівника Служби безпеки України, по-перше, якщо б я хотів його звільнити, я думаю що вже б його звільнив. По-друге, дійсно, у нас відбувається інспекція всіх правоохоронних органів зараз, саме через те що 24 числа, коли було повномасштабне вторгнення російської федерації на нашу землю, деякі представники тих чи інших правоохоронних органів кудись ділись, замість того, щоб бути на місці, захищати свою державу і свій народ. По різним причинам”, - сказав Зеленський.

“Всі ці причини – я їзжу по областях і сам слухаю ці доповіді, не на паперах, а особисто, від тих чи інших керівників відповідних областей. Тому зміна керівництва будь-якого правоохоронного органу (будь-якого, тому що ми інспектуємо всі правоохоронні органи) залежить тільки від цього. Чим я і займаюсь”, - додав він.

Деталі

Також він прокоментував майбутнє реформи Служби безпеки.

Зі слів Глави держави, він повністю підтримує цю реформу.

“Закон щодо реформи був проголосований у першому читанні. Правда це було до війни. Війна вносить корективи, це правда. Ми будемо продовжувати на шляху до Європейського союзу. Але, я ще раз підкреслюю, ми робимо реформи для себе, а не для Європейського союзу. Тому, реформ – багато, планів – багато. Я думаю що навіть війна не зупинить нас від деяких важливих кроків вперед”, сказав він.

Нагадаємо

Минулого тижня Politico з посиланням на чотири джерела повідомило, що Президент України Володимир Зеленський хоче звільнити свого давнього друга Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України "після низки невдач і втрати Херсону".

Українські Національні Новини

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