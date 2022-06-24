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Зеленський хоче звільнити Баканова з посади голови СБУ - Politico

Зеленський хоче звільнити Баканова з посади голови СБУ - Politico

Київ • УНН

 • 668890 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський хоче звільнити свого давнього друга Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України "після низки невдач і втрати Херсону". Про це виданню Politico повідомили чотири чиновники, ознайомлені з питанням, і західний дипломат, пише УНН.

Деталі

Як інформують співрозмовники видання, Зеленський прагне замінити Баканова на когось, хто більш підходить на посаду голови СБУ під час війни. Вони додають, що старі друзі зараз рідко розмовляють, за винятком державних справ.

"Забезпечити плавний перехід може бути складно, оскільки війна все ще вирує, а Зеленський стурбований можливістю звільнення когось із найближчого оточення. Наразі більша частина щоденних операцій СБУ керується з Офісу Президента, а люди все ще в хорошій милості Зеленського та керівника його апарату Андрія Єрмака", - пише видання після розмови з одним із джерел.

Рішення звільнити Баканова вважають виправданим, оскільки в Києві стверджують, що він не зміг відповісти на повномасштабне вторгнення росії в Україну і належним чином керувати штатом СБУ, який нараховує понад 30 000 агентів.

Цитата

"Ми дуже незадоволені його роботою і працюємо над тим, щоб від нього позбутися", — сказав на умовах анонімності високопоставлений український чиновник, близький до Зеленського: "Ми не задоволені його управлінськими навичками, знаєте, тому що зараз вам потрібні… навички антикризового управління, яких, на нашу думку, у нього немає".

Окрім того, кажуть джерела, говорять не лише про звільнення Баканова, а й інших кількох високопоставлених співробітників агентства, які уклали рішення, що могли коштувати країні територій, у тому числі йдеться про стратегічне місто Херсон. Зазначають, що однією з причин падіння Херсону була неготовність СБУ, за що "хтось має постраждати", підсумував український чиновник.

Довідково

У травні 2019 року указом Президента України Іван Баканов спочатку був призначений першим заступником голови СБУ — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України. Згодом – став тимчасово виконуючим обов’язки голови СБУ.

29 серпня 2019 року парламент призначив його головою Служби безпеки України.

Українські Національні Новини

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