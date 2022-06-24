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Зеленский хочет уволить Баканова с должности главы СБУ - Politico

Зеленский хочет уволить Баканова с должности главы СБУ - Politico

Киев • УНН

 • 668888 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить своего давнего друга Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины "после ряда неудач и потери Херсона". Об этом изданию Politico сообщили четыре чиновника, ознакомленных с вопросом, и западный дипломат, пишет УНН.

Детали

Как информируют собеседники издания, Зеленский стремится заменить Баканова на кого-то, кто больше подходит на должность главы СБУ во время войны. Они добавляют, что старые друзья сейчас редко разговаривают, за исключением государственных дел.

"Обеспечить плавный переход может быть сложно, поскольку война все еще бурлит, а Зеленский обеспокоен возможностью увольнения кого-то из ближайшего окружения. В настоящее время большая часть ежедневных операций СБУ руководится из Офиса Президента, а люди все еще в хорошей милости Зеленского и руководителя его аппарата, Андрея Ермака", — пишет издание после разговора с одним из источников.

Решение уволить Баканова считают оправданным, поскольку в Киеве утверждают, что он не смог ответить на полномасштабное вторжение россии в Украину и должным образом руководить штатом СБУ, насчитывающим более 30 000 агентов.

Цитата

"Мы очень недовольны его работой и работаем над тем, чтобы от него избавиться", — сказал на условиях анонимности высокопоставленный украинский чиновник, близкий к Зеленскому: "Мы не удовлетворены его управленческими навыками, потому что сейчас нам нужны… навыки антикризисного управления, которых, по нашему мнению, у него нет".

Кроме того, говорят источники, речь идет не только об увольнении Баканова, но и нескольких других высокопоставленных сотрудников агентства, заключивших решения, что могли стоить стране территорий, в том числе о стратегическом городе Херсоне. Отмечают, что одной из причин падения Херсона была неготовность СБУ, за что "кто должен пострадать", подытожил украинский чиновник.

Справочно

В мае 2019 года указом Президента Украины Иван Баканов сначала был назначен первым заместителем главы СБУ – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины. Впоследствии стал временно исполняющим обязанности главы СБУ.

29 августа 2019 года парламент назначил его главой Службы безопасности Украины.

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