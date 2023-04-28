Зеленский назначил посла в Камбодже

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"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Социалистической Республике Вьетнам Гамана Александра Витальевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Камбоджа по совместительству", - говорится в указе №241/2023.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову послом в Лихтенштейне по совместительству. Экс-генпрокурор сейчас является послом Украины в Швейцарии.