Зеленський призначив посла у Камбоджі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Олександа Гамана послом України в Камбоджі за сумісництвом, передає УНН.
Цитата
"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Соціалістичній Республіці Вʼєтнам Гамана Олександра Віталійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Камбоджа за сумісництвом", - йдеться в указі №241/2023.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський призначив Ірину Венедіктову послом у Ліхтенштейні за сумісництвом. Ексгенпрокурор наразі є послом України у Швейцарії.