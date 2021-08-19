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Зеленский принял верительные грамоты у послов Ирландии, Нигерии, Кореи и Армении

Киев  •  УНН

 • 23509 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Ирландии, Федеративной Республики Нигерия, Республики Корея и Республики Армения. Об этом УНН стало известно из официального сайта главы государства.

Детали

Зеленский поздравил Посла Ирландии Тересу Ґили с началом миссии и отметил важность принятия ирландским правительством решение об открытии посольства в Киеве.

"Важно, что ко Дню Независимости Украина впервые имеет посольство Ирландии. Уверен, что диалог между нашими странами будет только укрепляться", - сказал Зеленский.

В разговоре с Послом Федеративной Республики Нигерия Шиною Фатай Алеге он отметил важность активизации политического диалога и необходимости расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с этой африканской страной.

"Мы рады, что вы присоединились к нам как представитель Нигерии именно в эту важную для народа Украины дату. Я очень хотел бы, чтобы через 30 лет после восстановления независимости нашего государства между нашими странами состоялся конструктивный и предметный диалог, чтобы наши стороны нашли общие проекты и общие интересы", - отметил президент.

В разговоре с новым Послом Республики Корея Ким Хьонг Те Зеленский отметил важность включения Украины в перечень приоритетных стран с высоким потенциалом для экономического и дипломатического сотрудничества с Республикой Корея.

Также были обсуждены пути дальнейшей активизации политического диалога, усиления экономической составляющей двусторонних отношений, вопросы открытия важных инвестиционных проектов, в том числе в области инфраструктуры.

С новым Послом Республики Армения Владимиром Карапетяном, Владимир Зеленский обсудил настрой на развитие двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической сфере.

Дополнение

Напомним, что Президент Польши Анджей Дуда отправится в воскресенье с трехдневным визитом в Украину, где примет участие в саммите "Крымской платформы" и праздновании Дня Независимости. Он также встретится с Президентом Владимиром Зеленским, сообщил в четверг государственный секретарь канцелярии президента Польши - руководитель Бюро по международной политике Якуб Кумох.

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