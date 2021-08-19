Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Ірландії, Нігерії, Кореї та Вірменії

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Зеленський привітав Посла Ірландії Тересу Ґілі з початком місії та відзначив важливість ухвалення ірландським урядом рішення про відкриття посольства в Києві.

"Важливо, що до Дня Незалежності Україна вперше має посольство Ірландії. Впевнений, що діалог між нашими країнами лише зміцнюватиметься", – сказав Зеленський.

У розмові з Послом Федеративної Республіки Нігерія Шіною Фатай Алеге він наголосив на важливості активізації політичного діалогу та необхідності розширення взаємовигідного торговельно-економічного співробітництва з цією африканською країною.

"Ми раді, що ви долучилися до нас як представник Нігерії саме в цю важливу для народу України дату. Я дуже хотів би, щоб через 30 років після відновлення незалежності нашої держави між нашими країнами відбувся конструктивний та предметний діалог, щоб наші сторони знайшли спільні проекти та спільні інтереси", – зазначив президент.

У розмові з новопризначеним Послом Республіки Корея Кім Хьонг Те Зеленський наголосив на важливості включення України до переліку пріоритетних країн з високим потенціалом для економічної та дипломатичної співпраці з Республікою Корея.

Також було обговорено шляхи подальшої активізації політичного діалогу, посилення економічної складової двосторонніх взаємин, питання започаткування важливих інвестиційних проектів, серед іншого в галузі інфраструктури.

З новопризначеним Послом Республіки Вірменія Володимиром Карапетяном, Володимир Зеленський обговорив налаштованість на розвиток двостороннього співробітництва, зокрема в торговельно-економічній сфері.

Доповнення

Нагадаємо, що Президент Польщі Анджей Дуда відправиться в неділю з триденним візитом в Україну, де візьме участь в саміті “Кримської платформи” та відзначенні Дня Незалежності. Він також зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським, повідомив у четвер державний секретар канцелярії президента Польщі — керівник Бюро з міжнародної політики Якуб Кумох.