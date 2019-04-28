Зеленский поздравил с Пасхой на двух языках

"Поздравляю всех с праздником Пасхи! Пусть Господь хранит Нас всех, наших детей и Украину, и благословит ее на процветание", - говорится в поздравлении.

Зеленский также поздравил отдельно украинских Воинов и Защитников.

"Верим, что свет победит тьму", - отметил он.

Добавим, что часть приветствия Зеленского написана на русском.

Напомним, ранее с праздником Пасхи украинцев поздравили Президент Украины Петр Порошенко, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и мэр Киева Виталий Кличко.