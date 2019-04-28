Цього року Великдень є особливим для усіх православних християн України - Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Цьогорічний Великдень є особливим для усіх православних християн нашої країни, адже вперше Україна зустрічає його з власною єдиною автокефальною церквою. На цьому наголосив у своєму вітанні Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
Гройсман відзначив, що Воскресіння Христове є особливим та найважливішим святом у православній традиції. Пасха традиційно символізує для вірян загальне відродження та оновлення всього сущого, очищення від гріхів і недобрих помислів, всепрощення та утвердження любові і добра. Цей день ми проводимо у колі близьких і рідних нам людей, даруючи їм нашу любов і ласку.
"Цьогорічний Великдень є особливим для усіх православних християн нашої країни, адже вперше Україна зустрічає його з власною єдиною автокефальною церквою. Значення цієї події для українського народу важко переоцінити – нарешті Україна здобула ще один духовний елемент власної незалежності. Вірю, що помісна українська церква буде надійною твердинею для вірян і всього українського суспільства", - зазначив він.
Прем'єр додав, що "ми молимося за тих, хто захищає нашу Батьківщину від зовнішньої агресії на Сході. Дякуємо нашим бійцям за мужність і героїзм та бажаємо їм благополучного повернення до власних домівок. Україна завжди пам’ятатиме героїв, які стоять на сторожі нашої свободи та державної незалежності".
"Вірю, що християнські чесноти любові та милосердя, віра у власні сили та нашу країну дадуть нам змогу і надалі єднатися у міцну згуртовану націю та будувати справедливе і заможне суспільство. Бажаю усім співвітчизникам гарних свят та яскравих емоцій, домашнього затишку та добробуту, міцного здоров’я і мирного неба над нашою країною!" - резюмував Гройсман.
Як повідомляв УНН, християни східного обряду відзначають у неділю, 28 квітня, головне релігійне свято року — Великдень.
Нагадаємо, раніше зі святом Великодня українців привітали Президент України Петро Порошенко, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов та мер Києва Віталій Кличко.